Il Pd sempre più nel caos Ecco il commissario Gnassi

Il Pd di Fermo è nel caos: ieri è stato nominato come commissario Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini, per riorganizzare il partito dopo le dimissioni di Luca Piermartiri e il lungo periodo di stallo deciso dal Pd regionale.

Il Partito Democratico della provincia di Fermo da ieri ha un commissario, ad occuparsi della riorganizzazione del partito nel territorio sarà il parlamentare Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini, in seguito ad una decisione presa dal Pd regionale al termine di un periodo di immobilismo, dopo le dimissioni dell'ex segretario Luca Piermartiri. Difficilissimo il confronto dei giorni scorsi, le tante anime del Pd non sono riuscite a darsi una linea comune e nemmeno una soluzione provvisoria che arrivasse fino agli appuntamenti elettorali, il referendum prima, le elezioni comunali a Fermo poco dopo.

Andrea Gnassi è stato nominato commissario del Pd di Fermo, una decisione presa direttamente da Elly Schlein dopo le recenti dimissioni di alcuni membri e la divisione tra le correnti.

