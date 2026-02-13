Il Pd e i Vannacci suoi, mentre il ministro della Difesa annuncia un incremento delle spese militari, il segretario dem critica apertamente le dichiarazioni del generale e lancia un appello al rispetto delle istituzioni.

“Vannacci in maggioranza? Vedremo. Sul referendum arriverà Meloni”. Parla Lollobrigida Il Pd posta un video per il "No" con gli atleti olimpici italiani. Scatta la polemica, post rimosso In una fase di forte incertezza internazionale, chi governa un paese come l’Italia ha il dovere di assumere posizioni chiare sulle questioni che riguardano il futuro dell’Europa come l’Ucraina. E’ esattamente questo che chiede il responsabile Esteri del Pd Peppe Provenzano: “E’ grave che la maggioranza si sia spaccata sull’Ucraina, su cui Giorgia Meloni si era accreditata nel mondo”, ha detto in un’intervista a Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Pd e i Vannacci suoi

In aula, i deputati di Vannacci sono stati umiliati dai colleghi leghisti.

Vannacci si presenta come un politico esperto, anche se all’inizio sembrava confuso.

Contenuti correlati

Vannacci riscrive il fascismo: il web esplode

Argomenti discussi: L’eurodeputata Gualmini lascia il Pd e va con Renew Eu: non c’è agibilità politica; Direzione nazionale PD – La relazione della segretaria Elly Schlein – VIDEO; La linea del Pd è una. Ci rispetti. Schlein-riformisti, è scontro aperto; Più Gobetti, meno Tolkien Il Pd ha già vissuto una frattura e rischia di ripeterla, avverte Picierno.

Il Pd e i Vannacci suoiSull’Ucraina Provenzano vede la pagliuzza nell’occhio di Meloni, non le travi di nome M5s e Avs nel proprio. Perché la posizione dei tre deputati vannacciani contro gli aiuti militari alla resistenza ... ilfoglio.it

Elisabetta Gualmini lascia il Pd e passa con Azione di Calenda, l'eurodeputa sceglie Renew EuElisabetta Gualmini lascia il Pd in polemica con Elly Schlein. Possibile approdo ad Azione di Calenda mentre proseguono spostamenti tra i partiti ... virgilio.it

Vannacci balla il “paso doble” parlamentare: fiducia al governo, ma no alle armi all’Ucraina. Intanto i suoi “colonnelli” sfilano a Montecitorio e rilanciano Futuro Nazionale. "VAE VICTIS!": slogan bellici, nostalgie nere e ambiguità russe, la nuova destra futurista - facebook.com facebook

Vannacci e i suoi fratelli. Il fascino (e il terrore) dei generali al potere (di U. Magri) x.com