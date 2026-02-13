Il pattinaggio artistico ha una vera e propria ossessione per il film Dune

Il pattinaggio artistico si appassiona sempre di più a Dune, e questa volta la causa è evidente: un’atleta olimpica ha indossato un costume ispirato al famoso film, sorprendendo tutti a Milano. Durante una gara, il suo abbigliamento ha catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, regalando un’immagine sorprendente e innovativa. Chi non segue regolarmente questo sport potrebbe non rendersi conto di quanto l’arte e la cultura pop influenzino le performance sui ghiacci.

Se non segui il pattinaggio artistico durante l’anno nessuno te ne farà una colpa, ma vedere un atleta olimpico sfrecciare sul ghiaccio di Milano con un costume degno di Dune deve averti lasciato di stucco. Alle Olimpiadi invernali 2026, il kazako Mikhail Shaidorov ha catturato l’attenzione del pubblico scegliendo un outfit che richiama, più o meno esplicitamente, quello indossato da Timothée Chalamet nel film di Denis Villeneuve. Nel pattinaggio artistico non è stato l’unico a lasciarsi sedurre dall’estetica del kolossal fantascientifico: diversi pattinatori arrivati in Italia quest’inverno hanno scelto di esibirsi sulla colonna sonora di Dune o di indossare costumi ispirati al suo immaginario. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il pattinaggio artistico ha una vera e propria ossessione per il film Dune Approfondimenti su dune pattinaggio Perché l’Italia ha effettuato una sostituzione nel pattinaggio artistico: scelta conservativa per il bronzo? L’Italia ha cambiato una pattinatrice nel team di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una vera e propria scultura che ha riproposto le curve mozzafiato della modella tedesca. Che ha avuto qualche piccolo inconveniente durante la serata... Durante i Grammy Awards 2026, Heidi Klum ha indossato una scultura che riproduceva le sue curve. Ultime notizie su dune pattinaggio Argomenti discussi: Italia bronzo nel Pattinaggio di figura a squadre a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; L’Italia tra i giganti del pattinaggio di figura: così la squadra azzurra ha conquistato il bronzo nel…; L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella gara a squadre di pattinaggio di figura; Oro nel pattinaggio artistico, Ilia Malinin conquista tutti. L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella gara a squadre di pattinaggio di figuraDomenica 8 febbraio l’Italia del pattinaggio artistico ha vinto la medaglia di bronzo, la prima di sempre nella gara a squadre alle Olimpiadi. È la terza medaglia di sempre per l’Italia del ... ilpost.it Scoppia una polemica nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi: arriva il reclamo del Giappone. Cos’è successo alle lame?Il Giappone ha conquistato la medaglia d'argento nella gara a squadre che ha aperto il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di ... oasport.it Il fenomeno Dune non si ferma al cinema. Alle Olimpiadi Invernali 2026 sono state presentate ben due coreografie di pattinaggio artistico ispirate all’universo creato da Frank Herbert e portato sul grande schermo da Denis Villeneuve. Una firmata dal kazako - facebook.com facebook Ma e’ DUNE !!!!!!!!! Adoro il pattinaggio su ghiaccio con le colonne sonore dei film #Olimpiadilnvernali2026 x.com