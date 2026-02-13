Il Paradiso delle Signore si allunga nel 2026 finirà più tardi

Il Paradiso delle Signore ha deciso di prolungare la sua decima stagione, a causa di nuovi accordi di produzione. La soap, molto seguita dagli spettatori, continuerà le riprese almeno fino alla fine di maggio, invece di concludersi ai primi di quel mese come negli anni passati. La decisione mira a soddisfare le richieste dei fan, che potranno seguire ancora più episodi nei prossimi mesi.

Importante novità in arrivo per i fan de Il Paradiso delle Signore. La decima stagione della popolare soap pomeridiana di Rai Uno non chiuderà i battenti i primi di maggio, come negli anni precedenti, ma proseguirà almeno fino alla fine del mese. Dunque più puntate con la Contessa, Roberto, Marcello e tutti gli altri amati volti della serie ambientata negli anni Sessanta. Quando finisce Il Paradiso delle Signore 10. Dunque, si accorcia la pausa estiva de Il Paradiso delle Signore, che è sempre durata praticamente tre mesi. Troppi per una televisione dove la concorrenza è tanta e più spietata che mai. 🔗 Leggi su Dilei.it

In queste nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, si approfondisce il conflitto tra Marcello e Adelaide.

Il Paradiso Delle Signore Dal 15 Al 19 Dicembre 2025: Marcello parte per Adelaide!

