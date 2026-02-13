Il Napoli sorprende | incontro emozionante a Castel Volturno coinvolge i tifosi in un evento unico

La SSC Napoli ha organizzato un evento speciale a Castel Volturno, attirando centinaia di tifosi. La scelta di coinvolgere i supporter in un incontro diretto nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra squadra e pubblico, soprattutto dopo le recenti vittorie. I tifosi hanno potuto incontrare i propri beniamini, scattare foto e ricevere autografi, vivendo un momento di grande entusiasmo. La giornata si è conclusa con un flash mob e canzoni dedicate alla squadra, creando un’atmosfera unica nel centro sportivo.

Iniziativa Speciale della SSC Napoli a Castel Volturno. Notizie Napoli – La SSC Napoli ha recentemente condiviso sui suoi canali social una meravigliosa iniziativa che si è svolta a Castel Volturno. Questo evento ha visto la partecipazione di giovani provenienti dall'isola di Ventotene e dalla Scuola Vela Mascalzone Latino, un progetto sostenuto dal patron Vincenzo Onorato. La SSC Napoli, tradizionalmente legata al calcio, ha dimostrato come il team sportivo possa sostenere anche altre forme di attività, in questo caso, legate alla vela.