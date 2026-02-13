Il muro è crollato addosso a mio marito non possiamo più vivere in questa situazione

Maria Rossi, una madre di 37 anni, ha assistito al crollo di un muro del soggiorno del suo appartamento in via Boldini 15, al rione Sant'Elia, dopo che il cedimento si è verificato a causa di infiltrazioni d’acqua prolungate che hanno compromesso la stabilità della struttura. La donna racconta:

La testimonianza della moglie del 47enne ferito a seguito di un cedimento all'interno di un appartamento di edilizia popolare situato al rione Sant'Elia La testimonianza della madre di famiglia 37 enne che ha assistito al crollo di un muro del soggiorno del suo appartamento, in via Boldini 15, al rione Sant'Elia. Il marito, nel tentativo di scongiurare il cedimento, è stato colpito da alcuni blocchi. L'uomo è stato condotto presso l'ospedale Perrino di Brindisi. La coppia ha cinque figli di età compresa tra i 3 e i 23 anni. Una parte dell'abitazione era stata già interdetta a seguito del crollo del solaio di una stanza.🔗 Leggi su Brindisireport.it

