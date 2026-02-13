il monopolio spaziale di elon musk

Elon Musk domina il settore spaziale con i suoi razzi riutilizzabili e i satelliti per Internet, e ora punta sull’intelligenza artificiale, con un progetto che potrebbe rivoluzionare il modo in cui le macchine interagiscono con l’uomo.

Dopo i razzi riutilizzabili e i satelliti per accedere a Internet dallo Spazio, ora è il turno dell'intelligenza artificiale Nel 1964 l’astrofisico sovietico Nikolai Kardashev ipotizzò che nell’Universo possano esserci tre tipi di civiltà, in base alla quantità di energia a loro disposizione: più è alta, più avanzato è il loro livello tecnologico. Secondo questa classificazione, una civiltà di tipo 2 è in grado di raccogliere tutta l’energia della stella intorno cui orbita il proprio pianeta. Elon Musk vuole che quella civiltà sia la nostra, e che quell’enorme quantità di energia venga usata per alimentare sistemi di intelligenza artificiale basati su oltre un milione di satelliti, circa quaranta volte quelli che l’umanità ha portato in orbita in quasi 70 anni di era spaziale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

David Sacks, co-fondatore di PayPal e figura influente della Silicon Valley, ha recentemente attirato l'attenzione per il suo coinvolgimento nel mondo delle criptovalute e il suo sostegno a Donald Trump.

