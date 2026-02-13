Il mio avvocato… Pippo Baudo l’annuncio del figlio Alessandro a distanza di mesi dal funerale

Alcuni mesi dopo la morte di Pippo Baudo, il figlio Alessandro ha annunciato pubblicamente di aver affidato il suo avvocato per affrontare la questione dell’eredità. La decisione arriva mentre si parla di come suddividere i beni lasciati dal conduttore televisivo, che aveva accumulato una vasta collezione di oggetti d’arte e memorabilia nel suo studio.

A mesi dalla scomparsa di Pippo Baudo, il tema dell’eredità del celebre conduttore continua a restare al centro dell’attenzione. Le procedure per la divisione del patrimonio non sono ancora arrivate a una conclusione e, tra verifiche, stime e passaggi formali, la situazione appare tuttora in evoluzione. Da quando Pippo Baudo è morto il 12 agosto 2025, gli eredi sono impegnati in una trattativa per distribuire in modo equo le quote del lascito. Un percorso che si sta rivelando più lungo del previsto, complice la complessità delle pratiche burocratiche e la necessità di stimare con precisione il valore complessivo dei beni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su pippo baudo

Il figlio di Pippo Baudo, Alessandro, spiega di aver delegato tutto al suo avvocato per gestire l’eredità del padre, morto lo scorso agosto, poiché le proprietà del grande conduttore televisivo sono ancora in fase di sistemazione e nessuno ha ancora firmato gli accordi definitivi.

Alessandro Baudo, figlio di Pippo Baudo, ha confermato di aver delegato tutto all’avvocato per gestire l’eredità del padre, rimasta in sospeso da oltre un mese.

Ultime notizie su pippo baudo

Argomenti discussi: Alberto è innocente, ne sono certo. Delitto di Garlasco: parla l’ex avvocato di Stasi, Giuseppe Colli; Referendum giustizia, intervista all’Avvocato Giuseppe Schiuma; Tartufi, Carosso infuriato: Conflitto di interessi? Solo menzogne, già incaricato il mio avvocato; Un’opera di Esposito per il Pg. Referendum, sale la tensione: Sì e No: i comitati in campo.

Il figlio di Pippo Baudo spiega cosa sta succedendo con l'eredità del padre: Ho delegato tutto al mio avvocatoAlessandro Baudo accenna alla questione dell'eredità del padre ancora lontana da una piena risoluzione Pippo Baudo è morto lo scorso agosto, ma la sua eredità resta ancora una questione aperta. Le pro ... today.it

Eredità Pippo Baudo da 10 milioni ancora bloccata, il figlio: Ho messo tutto in mano agli avvocatiIl caso dell’eredità di Pippo Baudo diventa mediatico: patrimonio milionario fermo, il figlio Alessandro affida tutto agli avvocati e spiega i ritardi. Da una successione familiare a un caso che conti ... msn.com

La statua di Pippo Baudo a Sanremo non c’è ancora. Ma il presentatore che ha incarnato la storia del Festival e della tv italiana, scomparso lo scorso 16 agosto, avrà uno spazio tutto dedicato a lui - facebook.com facebook