Il miele del Rwanda, prodotto da api che raccolgono nettare tra le colline del paese africano, arriva a Milano grazie alla fondazione Opera Don Bosco Onlus, guidata dal valtellinese Michele Rigamonti.

Il miele del Rwanda arriva a Milano grazie alla fondazione Opera Don Bosco Onlus presieduta dal valtellinese Michele Rigamonti. Un barattolo di miele può raccontare molto più di un sapore: ci può parlare di un legame, un’educazione, una scelta di solidarietà. Così, i bambini della scuola primaria dell’Istituto salesiano Sant’Ambrogio di Milano hanno condiviso con famiglie e comunità un gesto di vicinanza al Rwanda: il miele prodotto dai giovani coinvolti nel " Ndiza – Don Bosco Beekeeping Project ", confezionato in piccoli vasetti per far conoscere il progetto e sostenerlo. Il progetto, promosso e sostenuto dalla Fondazione Opera Don Bosco Onlus, nasce per accompagnare i Salesiani del Rwanda in un percorso che intreccia educazione, lavoro e futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il miele del Rwanda per far crescere l’Africa

Il miele Dop delle Dolomiti Bellunesi è un prodotto naturale, proveniente da un'area con poche attività industriali.

LaLiga compie un passo importante verso la crescita internazionale attraverso un accordo strategico con STRIVE Sports & Entertainment.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il miele del Rwanda per far crescere l’Africa; Per sostenere i giovani di Ndiza con l’apicoltura il miele del Ruanda arriva a Milano con la Scuola Primaria dell’Istituto Salesiano Sant’Ambrogio; Condanna a 6 anni per Mohammadi, Manetti rinnova appello scarcerazione; Giorno del Ricordo: bandiere a mezz’asta al Consiglio Campania.

Il miele del Rwanda arriva a Milano: i bambini della primaria salesiana sostengono i progetto NdizaKigali - Un barattolo di miele può raccontare molto più di un sapore: può raccontare un legame, un’educazione, una scelta di solidarietà. Così, i bambini della scuola primaria dell’Istituto Salesiano ... 9colonne.it

Miele del Rwanda a Milano grazie a Ndiza – Don Bosco Beekeeping ProjectUn percorso educativo e missionario che unisce la Scuola Primaria dell’Istituto Salesiano Sant’Ambrogio, le famiglie e la Fondazione Opera Don Bosco Onlus per sostenere i giovani di Ndiza attraverso l ... expartibus.it

#Italia – Il miele del Rwanda arriva a Milano: i bambini della primaria salesiana sostengono il “Ndiza – #DonBosco Beekeeping Project” infoans.org/sezioni/notizi… x.com