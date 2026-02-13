Il medico Paolo Sossai a caccia dell’impresa | nel mirino il villaggio di Askole sul K2

Il medico maceratese Paolo Sossai si prepara a raggiungere il villaggio di Askole, in Pakistan, per una missione medica sul K2, motivata dalla necessità di migliorare le condizioni di salute degli alpinisti e degli abitanti locali, con l’obiettivo di avviare un progetto di assistenza sanitaria che coinvolga anche le comunità di alta quota.

Un medico maceratese alla conquista del K2: la missione del Club Alpino Italiano ad Askole. Il gastroenterologo e internista Paolo Sossai, da poco eletto presidente della Commissione medica centrale del Club Alpino Italiano, ha posto lo sguardo sul villaggio di Askole, in Pakistan, ai piedi del K2, per una missione sanitaria senza precedenti. L’obiettivo è migliorare l’assistenza medica in una delle zone più impervie del mondo, un crocevia storico per l’alpinismo internazionale e un punto di partenza cruciale per chiunque si avventuri verso la vetta della “montagna selvaggia”. L’iniziativa, annunciata il 12 febbraio 2026, rappresenta una sfida ambiziosa e un impegno concreto per la salute delle comunità montane.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il medico matelicese Paolo Sossai premiato per il suo libro a LuganoIl medico matelicese Paolo Sossai (nella foto) ha ricevuto a Lugano il prestigioso Premio della critica 2025 allo Switzerland Literary Prize, quale autore del libro Medicina arma di potere, testo, ... ilrestodelcarlino.it

Il professor Paolo Sossai Eccellenza d'Italia 2025: per 16 anni è stato primario ad UrbinoUrbino, 15 ottobre 2025 - Eccellenza d’Italia 2025 per aver reso onore al suo ruolo di medico. E’ questo il prestigioso riconoscimento assegnato a Roma al professor Paolo Sossai, originario di Belluno ... ilrestodelcarlino.it

