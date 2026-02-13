Il Mattarella tifoso ha scelto i Giochi In quell' abbraccio l' Italia che ce la fa

Il presidente Sergio Mattarella si è mostrato tifoso convinto durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, scegliendo di indossare una sciarpa azzurra con il logo dell’evento, un gesto che ha riscosso grande attenzione sui social. Il suo abbraccio con il premier Giorgia Meloni e gli atleti italiani ha lasciato trasparire un senso di orgoglio e di appartenenza, molto più di una semplice formalità istituzionale. Quel gesto ha segnato un passaggio simbolico tra il desiderio di unità e la voglia di riscatto del Paese, in un momento in cui l’Italia ha bisogno di credere nelle proprie

Veni, vidi. Vincono! Ma è molto più di un banale amuleto. Ed è anche molto più di un politico in visita di cortesia. E nell'abbraccio con Federica Brignone subito dopo il trionfo c'è tutto Sergio Mattarella, emblema dell'Italia che ci crede e ce la fa. Ma anche un quel po' nonno di tutti noi che è capace di fare la differenza con la sua sola presenza. E a cui è impossibile non voler bene. Emozionato, discreto, sempre un passo indietro rispetto alle luci della ribalta. Ma presente, con quel carisma silenzioso. Autorevole senza essere autoritario. «Io ci contavo», dice il Capo dello Stato a Federica dopo averla abbracciata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

