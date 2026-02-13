Il maranza fa l' ode del coltello e Cruciani esplode | Reprimere! | VIDEO

Giuseppe Cruciani si infuria durante il programma “Dritto e Rovescio” su Rete 4, accusando i giovani della cultura maranza di promuovere comportamenti violenti e di far l’ode del coltello, dopo aver visto un servizio che li ritraeva in atteggiamenti provocatori.

Nel pieno della polemica pubblica su sicurezza, legalità e modelli di comportamento giovanile, la trasmissione “Dritto e Rovescio”, condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, ha ospitato un acceso confronto tra il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani e alcuni giovani ritratti in un servizio televisivo come esponenti della cosiddetta “culture maranza”. Al centro del dibattito, la pratica di esibire coltelli in pubblico accompagnata da coreografie e balli improvvisati: fenomeno che per alcuni sarebbe mera espressione culturale, per altri sintomo di un degrado diffuso. "Non c'è nessuno che rubi per mangiare!" Giuseppe Cruciani a #drittoerovescio sui maranza che girano coi coltelli pic. 🔗 Leggi su Iltempo.it

