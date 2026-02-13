Il maltempo non lascia la provincia | diramata una nuova allerta gialla

Il maltempo continua a colpire la provincia di Agrigento, spinto dalle intense piogge che hanno provocato allagamenti in diverse zone. Il sindaco Francesco Miccichè avvisa i cittadini che il dipartimento regionale di protezione civile ha emesso un'allerta gialla fino a mezzanotte, a causa del rischio di frane e smottamenti. La situazione resta critica soprattutto nelle aree collinari, dove le strade sono state chiuse per sicurezza.

Il maltempo non si allontana dalla provincia. Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè informa la cittadinanza che il dipartimento regionale di protezione civile ha diramato un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico, valida fino alla mezzanotte del 14 febbraio. Si raccomanda inoltre di allontanarsi dai locali seminterrati a rischio allagamento, non tentare di arginare l'acqua e spostarsi ai piani superiori in caso di emergenza. È vietato attraversare sottopassi o guadi durante e dopo le piogge. Il sindaco invita infine a evitare il transito veicolare e pedonale, in caso di precipitazioni intense, nelle aree del Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago.

