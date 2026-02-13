Il Magnum si squaglia dopo i conti deludenti
Il Magnum, il celebre gelato di marca Unilever, ha subito un crollo in Borsa dopo che i risultati finanziari del secondo trimestre sono risultati inferiori alle aspettative degli analisti. Non è stato il caldo estivo a mettere alla prova la sua resistenza, ma la delusione degli investitori di fronte a un calo delle vendite e a margini più bassi del previsto. La decisione di abbassare le previsioni di crescita ha fatto perdere circa il 4% al titolo, segnando il peggior andamento in tre mesi.
Non è stato il caldo estivo a sfidare la resistenza del mercato dei gelati, ma il gelo in Borsa. Lo stecco più famoso del mondo, il Magnum, ieri ha iniziato a sciogliersi. In mattinata, non appena ha aperto la Borsa di Amsterdam, è stato subito evidente che qualcosa era andato storto per Magnun Ice Cream. La società spin off di Unilever, ha iniziato la giornata con una perdita del 14% (per poi chiudere a -16%) e le motivazioni sono state subito chiare: risultati trimestrali da brividi. Il gruppo, che possiede marchi come Magnum, Ben & Jerry's e Cornetto, ha pubblicato il primo bilancio dopo la scissione da Unilever e ha riportato un calo del 3% nei volumi di vendita nel quarto trimestre, un duro colpo considerando che gli analisti si aspettavano una crescita dello 0,5%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Calcio, per il Forlì si riparte dopo le ultime deludenti prestazioni: "Col Carpi partita aperta"
Il Forlì Calcio si prepara a riprendere il cammino dopo alcune prestazioni deludenti, con una sfida decisiva contro il Carpi nella diciottesima giornata di Serie C.
Il team punta al riscatto: obiettivo vittoria dopo una serie di prestazioni deludenti
Dopo la recente sconfitta, il team Use Computer Gross si prepara a scendere in campo con un obiettivo: tornare alla vittoria.
