Il Magnum, il celebre gelato di marca Unilever, ha subito un crollo in Borsa dopo che i risultati finanziari del secondo trimestre sono risultati inferiori alle aspettative degli analisti. Non è stato il caldo estivo a mettere alla prova la sua resistenza, ma la delusione degli investitori di fronte a un calo delle vendite e a margini più bassi del previsto. La decisione di abbassare le previsioni di crescita ha fatto perdere circa il 4% al titolo, segnando il peggior andamento in tre mesi.

Non è stato il caldo estivo a sfidare la resistenza del mercato dei gelati, ma il gelo in Borsa. Lo stecco più famoso del mondo, il Magnum, ieri ha iniziato a sciogliersi. In mattinata, non appena ha aperto la Borsa di Amsterdam, è stato subito evidente che qualcosa era andato storto per Magnun Ice Cream. La società spin off di Unilever, ha iniziato la giornata con una perdita del 14% (per poi chiudere a -16%) e le motivazioni sono state subito chiare: risultati trimestrali da brividi. Il gruppo, che possiede marchi come Magnum, Ben & Jerry's e Cornetto, ha pubblicato il primo bilancio dopo la scissione da Unilever e ha riportato un calo del 3% nei volumi di vendita nel quarto trimestre, un duro colpo considerando che gli analisti si aspettavano una crescita dello 0,5%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Magnum si squaglia dopo i conti deludenti

Il Forlì Calcio si prepara a riprendere il cammino dopo alcune prestazioni deludenti, con una sfida decisiva contro il Carpi nella diciottesima giornata di Serie C.

Dopo la recente sconfitta, il team Use Computer Gross si prepara a scendere in campo con un obiettivo: tornare alla vittoria.

Contenuti correlati

Cosa mi dai per un Magnum Gelato #nutella #creperia #yogurteria #crepe

Argomenti discussi: Il Magnum si squaglia dopo i conti deludenti.