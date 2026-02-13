Il lupo di Gubbio abbaia e tanto basta La Vis si spaventa e cade sui suoi errori

Il lupo di Gubbio, simbolo della città, si fa sentire con un abbaio forte e deciso, facendo tremare la Vis Pesaro che, spaventata, commette errori pesanti e cade sotto i colpi degli avversari.

VIS PESARO 0 (3-5-2): Krapikas; Baroncelli, Bruscagin, Di Bitonto; Zallu, Varone(28’s.t Fazzi), Rosaia, Saber(21’s.t Djankpata), Murru(10’s.t Tentardini); Minta(28’s.t Di Massimo), La Mantia(10’s.t Ghirardello). All.Di Carlo. A disp. Bagnolini, Tomasella, Signorini, Podda, Mastropietro, Ghirardello. VIS PESARO (3-5-1-1): Guarnone; Ceccacci, Primasso, Di Renzo(1’s.t Nicastro); Paganini(39’s.t Franchetti Rosada) Mariani(1’s.t Durmush), Berengo(18’s.t Pucciarelli), Barranco(18’s.t Giovannini), Zoia; Di Paola; Jallow. All. Stellone. A disp. Pozzi, Fratti, Ventre, Tonucci, Piras, Bastianelli, Podrini, Machin, Rizza Arbitro: Enrico Gemelli di Messina Reti: 48’s. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il lupo di Gubbio "abbaia" e tanto basta. La Vis si spaventa e cade sui suoi errori Basta errori sui calci d’angolo: la novità pensata dall’Ifab per segnalare all’arbitro l’ultimo tocco L’IFAB valuta l’introduzione di una nuova regola per migliorare la gestione dei calci d’angolo, con l’obiettivo di ridurre gli errori arbitrali. Nella tana del lupo la Vis ha spesso sofferto. Il primo obiettivo è non farsi "sbranare" Domani sera, alle 20:30, la Vis si presenta al Barbetti per una sfida difficile. Contenuti correlati A Gubbio la mostra di “Francesco e Frate Lupo. L’arte racconta la leggenda dell’incontro” Argomenti discussi: Con la messa del lupo Forno chiede aiuto dall’alto per difendersi dai predatori; Francesco e il lupo, non solo la mostra: spazio agli artigiani; Calcio serie C, Gubbio-Campobasso1-0. A Gubbio anche il Lupo del Matese diventa agnello; L’edizione 2026 del Ravenna Festival nel nome di San Francesco d’Assisi. Gubbio, Terra della riconciliazione: presentato a Roma il programma per l’ottavo centenario di san FrancescoUn anniversario che non è solo memoria, ma occasione per riscoprire un’eredità spirituale ancora viva. In vista dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi, che sarà celebrato il 3 ... agensir.it Gubbio Caffè a Cracovia per ricordare San Francesco e il lupo davanti alla basilicaGUBBIO - Fa un certo effetto trovare l’insegna nel cuore di Cracovia. Due parole che dicono tutto: Gubbio Caffè. Il chiosco è un bar che va per la maggiore nel cuore della città polacca di 800mila ... ilmessaggero.it https://www.umbriajournal.com/arte-e-cultura/francesco-e-frate-lupo-gubbio-celebra-la-leggenda-632053/ A Gubbio la mostra diffusa “Francesco e frate Lupo” racconta, tra arte e fede, la leggenda che lega il santo alla città umbra. - facebook.com facebook OGGI GIOCA IL LUPO In Umbria per la 25^ di #SerieCSkyWiFi: Gubbio vs Campobasso! #GUBCAM AS GUBBIO STADIO BARBETTI 08/02 14:30 | 8.30 am ET x.com