Il lungomare cade a pezzi la sindaca Foronchi | Progetto ereditato con criticità ora corriamo ai ripari

Il lungomare si sgretola, e la sindaca Foronchi spiega che il problema deriva da un progetto lasciato in sospeso dall’amministrazione precedente, che ora richiede interventi urgenti. La struttura, ormai danneggiata, si trova in uno stato di degrado evidente, con parti che si staccano e crepe profonde visibili a occhio nudo. La sindaca sottolinea che i lavori sono stati affidati nel 2021, quando ancora amministrava la precedente giunta, e che ora si devono correre ai ripari per mettere in sicurezza la zona.

La prima cittadina: "Oggi, a distanza di pochi anni, siamo costretti a reintervenire realizzando dove necessario un sottofondo più rigido. Il problema legato a scelte tecniche e materiali" “È un progetto che abbiamo ereditato, su cui non potevamo intervenire. Lo provano gli atti: l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta è dell’8 ottobre 2021, quando c’era ancora la precedente amministrazione. Noi ci siamo insediati il 20 ottobre. E il nodo centrale è che le scelte tecniche e dei materiali fatte da progettisti esterni si sono rivelate non adeguate. Il nostro Lungomare è esteticamente bello ed elegante, ma sicuramente ha messo in evidenza tutta la sua fragilità che ci ha costretti a intervenire”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il Lungomare Rasi Spinelli, appena rinnovato, si trova già in condizioni critiche.

Argomenti discussi: Lungomare Rasi Spinelli, Fratelli d'Italia: Un'opera che cade a pezzi, chiarezza sui materiali usati; Nuovo lungomare di Cattolica. FdI: cade a pezzi, si faccia chiarezza; Maltempo, onde sul lungomare di Trapani: situazione alle 21.30; Ciclone Ulrike a Reggio, alberi caduti e mareggiate. Numerosi interventi di messa in sicurezza.

Il lungomare di Salerno cade a pezzi: si apre una nuova voragine di 3 metri scavata dal mareI segnali c’erano stati già nella serata di lunedì, tanto da costringere il settore mobilità ad interdire il passaggio sull’area del lungomare Marconi a Torrione che ieri mattina è definitivamente ... ilmattino.it

Nuova lungomare di Cattolica. FdI: cade a pezzi, si faccia chiarezzaIl Lungomare Rasi Spinelli, recentemente oggetto di un profondo restyling, versa già in condizioni inaccettabili. La denuncia arriva dal gruppo comunale di Fratelli d'Italia di Cattolica, per voce d ... msn.com

Miramare Hotel & Spa: il relax che cercavi sul lungomare di Gabicce. In posizione privilegiata, tra il mare e la collina, il Miramare Hotel & Spa accoglie in ambienti completamente ristrutturati, pensati per offrire comfort, equilibrio e tempo di qualità. Il benesser - facebook.com facebook