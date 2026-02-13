Roma, 13 febbraio 2026 – Zoe Trinchero aveva 17 anni quando è stata uccisa nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorso, in un appartamento di Trastevere, durante una lite scoppiata dopo che aveva rifiutato le avances del suo ex ragazzo, un giovane conosciuto tra i suoi amici come “il bravo ragazzo” incapace di accettare un no.

Roma, 13 febbraio 2026 – Zoe Trinchero aveva 17 anni quando è stata uccisa nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorso. Alex Manna, di anni, non ne ha ancora venti. Lei un’adolescente. Lui abbastanza grande da sapere che un “no” non è un attentato alla propria esistenza. Eppure, l’ha presa a pugni e ha tentato di strangolarla in una sera qualunque. Poi l’ha gettata nel fiume come si getta via un sacchetto della spazzatura. Un gesto che, prima ancora della violenza sanguinaria, racconta una struttura mentale che si regge sulla cancellazione dell’altro quando non accetta di rispecchiarti. Dopo aver commesso il femminicidio, Alex è tornato a casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il killer della 17enne, quel “bravo ragazzo” incapace di ricevere no

