il jazz racconta storie ed emozioni un weekend di esplorazione sonora

Luca Dell’Anna porta sul palco del Torrione san Giovanni il suo progetto ‘Sh?jin’, ispirato alle atmosfere minimaliste giapponesi, mentre Logan Richardson presenta ‘Blues People’, un set che mescola jazz e influenze afroamericane, creando un contrasto che cattura l’attenzione del pubblico.
Oggi e domani, alle 21.30, il palco del Torrione san Giovanni ospita due progetti molto diversi tra loro ma accomunati da una forte tensione espressiva: l’introspezione raffinata di ‘Sh?jin’ di Luca Dell’Anna e l’energia visionaria di ‘Blues People’ guidato da Logan Richardson (nella seconda foto). Oggi è la volta di Luca Dell’Anna con ‘ Sh?jin’ feat. Mauro Negri, quartetto nato attorno al nuovo disco del pianista, ispirato al concetto giapponese di sh?jin, inteso come dedizione, concentrazione e percorso di crescita. È una musica che nasce da una ricerca interiore e si traduce in una scrittura essenziale e profonda, capace di alternare delicatezza e slanci più energici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
