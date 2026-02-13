Il guardiano rosa, un fenicottero che si avvicina alle acque ferme della Salina dei Monaci, a due passi da Manduria, si distingue per il suo piumaggio acceso che si riflette nello specchio d’acqua, creando un’immagine surreale e insolita in questa zona di Taranto.

SALINA DEI MONACI (Taranto) - “Non è il mare a riflettere questo cielo incendiato, ma lo specchio immobile della Salina dei Monaci, a due passi da Manduria. Qui, dove il tempo sembra essersi cristallizzato tra i granelli di sale e la macchia mediterranea, la luce del tramonto trasforma il paesaggio in un acquerello surreale. La vecchia torretta d’osservazione si staglia solitaria contro un orizzonte che sfuma dal rosa antico al porpora. Non è solo un paradiso per i fenicotteri rosa che spesso scelgono queste acque, ma un rifugio per l'anima di chiunque cerchi il silenzio. In questo angolo di Puglia, la natura non grida: sussurra attraverso i riflessi di un bacino millenario, ricordandoci che la bellezza più pura risiede nella quiete”.🔗 Leggi su Lecceprima.it

