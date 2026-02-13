Il gruppo padovano Giuseppe Dato Trio alla finale del Bettinardi con Kotrà

Il gruppo padovano Giuseppe Dato Trio si prepara a salire sul palco del Milestone Live Club di Piacenza, dove sabato 14 febbraio alle 21.30 si svolgerà la finale del Concorso Nazionale “Chicco Bettinardi” per Nuovi Talenti del Jazz Italiano, dopo aver passato le eliminatorie grazie all’interpretazione di “Kotrà”.

La formazione padovana, approda all'ultimo atto del prestigioso concorso Bettinardi a Piacenza con il progetto Kotrà: sabato 14 febbraio sfida tra quattro gruppi emergenti del jazz italiano Sarà il palco del Milestone Live Club di Piacenza a ospitare, sabato 14 febbraio alle 21.30, la seconda finale della XXIII edizione del Concorso Nazionale “Chicco Bettinardi” per Nuovi Talenti del Jazz Italiano. L’appuntamento, inserito nel cartellone del Piacenza Jazz Fest 2026, è a ingresso libero e dedicato alla Sezione B, riservata ai gruppi. Quattro le formazioni selezionate da una giuria di esperti dopo una partecipazione ampia e qualificata da tutta Italia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Sabato sera al Milestone di Piacenza si svolge la seconda finale del Concorso

