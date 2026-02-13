' Il grande orologiaio' | racconto teatrale inedito per le Giornate galileiane

E' questo il tema de ‘Il grande orologiaio’, il racconto teatrale inedito che andrà in scena per la prima volta domenica 15 febbraio a Pisa (Palazzo Reale, Lungarno Pacinotti, 46, ore 16.30) di e con Francesco Niccolini, musiche originali di Dimitri Grechi Espinoza. Lo spettacolo è nell’ambito del programma delle Giornate Galileiane, a cura del Comune di Pisa, insieme a Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Musei Nazionali di Pisa, Archivio di Stato, EGO - Osservatorio Gravitazionale Europeo, Archivio di Stato, e molti altri partner. L’occasione è celebrare la nascita di Galileo Galilei, avvenuta a Pisa il 15 febbraio 1564.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su giornate grande

Dal 13 al 16 febbraio Pisa torna a celebrare le Giornate Galileiane, un evento che si ripete ogni anno dal 2019.

Giornate Galileiane, il programma da venerdì 13 a lunedì 16 febbraio

Ultime notizie su giornate grande

Argomenti discussi: Giornate Galileiane, in scena per la prima volta Il grande orologiaio di e con Francesco Niccolini, musiche originali di Dimitri Grechi Espinoza; Giornate Galileiane, il programma. In anteprima racconto teatrale Il grande orologiaio di Francesco Niccolini; appuntamenti per osservare cielo e luna; Giornate Galileiane 2026 - Pisa; Galileo Galilei. Cultura e scienza. Eventi e mostre.

#VENEZIA • Un GRANDE CAPOLAVORO è tornato alla Scuola Grande dei #Carmini Ci sono volute 2 giornate tra srotolamento, riallungamento della tela e ricollocazione nell'apposita cornice, poi "L'ADORAZIONE DEI #MAGI", prima delle 3 grandi tele - facebook.com facebook