Il gioco del lupo

Questa mattina si susseguono ancora segnalazioni di avvistamenti e attacchi al bestiame in diverse zone del paese. Il governo e le Regioni promettono controlli più severi, ma ancora nessuna stima ufficiale sulla presenza reale dei lupi in Italia. La paura cresce tra gli agricoltori, mentre le autorità cercano di capire come gestire una situazione che sembra sfuggire di mano.

Al lupo, al lupo! Ma almeno c’è una stima di quanti siano in Italia? La risposta è no e sembra quasi incredibile (o paradossale) mentre arrivano segnalazioni da ogni dove di avvistamenti o attacchi al bestiame, e governo e Regioni si rincorrono nell’annunciare controlli, strette, misure di contenimento. Eppure l’ha candidamente ammesso giovedì 12 alla Camera il sottosegretario Claudio Barbaro: “Oggi non è disponibile una stima più recente riferita all’intero territorio nazionale”. Bene, anzi male, perché qui sta anche il busillis sul quale si sta ingarbugliando il famoso piano di prelievi che alle Regioni dovrebbe permettere di “gestire in maniera più flessibile gli esemplari maggiormente problematici”, dice il sottosegretario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

