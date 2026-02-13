il giappone arresta il capitano di un peschereccio cinese

Il capitano di un peschereccio cinese è stato arrestato il 13 febbraio dalle autorità giapponesi, che hanno anche sequestrato la nave. La decisione è arrivata dopo che la barca è stata sorpresa a pescare in acque riservate al Giappone, provocando una forte reazione da parte di Pechino. La tensione tra i due paesi aumenta in un momento in cui le dispute sulla sovranità delle acque continuano a intensificarsi. Gli esperti sottolineano come questa vicenda possa complicare ulteriormente le relazioni diplomatiche già tese tra Cina e Giappone.

“Una nave da pattugliamento ha ordinato al capitano del peschereccio di fermarsi per un controllo, ma quest’ultimo ha disubbidito e tentato la fuga. Di conseguenza, è stato arrestato”, ha affermato l’Agenzia giapponese per la pesca. L’episodio si è verificato il 12 febbraio al largo della prefettura di Nagasaki, nel sudovest del paese. Si tratta del primo sequestro di un peschereccio cinese dal 2022, secondo l’agenzia di stampa Kyodo. Il capitano è un cittadino cinese di 47 anni, Zheng Nianli. A bordo del peschereccio c’erano altri dieci marinai, sulla cui identità e sorte non sono stati forniti dettagli. 🔗 Leggi su Internazionale.it

