Dai circuiti della MotoGp alle piste di uno dei più celebri videogiochi dedicati al mondo del motociclismo, Beta debutta nei videogiochi creando un garage virtuale che permette ai fan di sfidarsi e conoscere meglio i modelli storici del marchio italiano.

Dai circuiti della MotoGp alle piste di uno dei più celebri videogiochi dedicati al mondo del motociclismo. La Beta Utensili di Sovico entra nel mondo virtuale del gaming. Lo fa con il nuovo capitolo di Ride, la serie motociclistica per console e pc sviluppata da Milestone e disponibile da ieri per PlayStation 5, Xbox Series Xs e computer tramite Steam ed Epic Game Store. Nel videogioco Ride 6, infatti, compare il Beta Garage, che porta anche nel virtuale la professionalità e l’esperienza consolidata dell’azienda sovicese sulle piste da corsa, al fianco dei grandi campioni della MotoGp. Sono decenni che la storica impresa brianzola, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione, ha legato il suo nome con i circuiti ed è una presenza fissa nei box dei principali team del Motomondiale: ora anche i giocatori di Ride 6, che preparano la loro moto per la pista, potranno vivere quest’assistenza targata Beta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il garage diventa virtuale, Beta debutta nei videogiochi

Questa sera su Rai 2 va in onda

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il garage diventa virtuale, Beta debutta nei videogiochi; Blitz antidroga a Ciaculli, hashish nascosto in garage: scatta un arresto; Napoli, la cappella Mater Dolorossisima diventa garage; Furto notturno in un box di viale Strasburgo, convalidati gli arresti della banda.

In RIDE 6, il nuovo capitolo del celebre franchise dedicato all'universo del motociclismo sviluppato da Milestone e disponibile da oggi per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Game Store, è presente il “Beta Garage”, uno spazio complet - facebook.com facebook