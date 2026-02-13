Il Gabibbo è stato aggredito a Milano | è la prima volta Ecco perché

Milano, 12 febbraio 2026 – Il Gabibbo è stato aggredito per la prima volta durante una missione sul campo, mentre cercava di sensibilizzare i passeggeri sui rischi dell’evasione dei biglietti in metropolitana. La scena si è svolta in pieno giorno, tra le vetture affollate, quando alcuni individui hanno cercato di allontanarlo con insulti e spintoni, probabilmente disturbati dalla presenza del pupazzo che stava riprendendo le loro azioni.

Milano Shock: Aggressione al Gabibbo, una Prima Volta per il Simbolo di Striscia la Notizia. Il Gabibbo, iconico pupazzo di “Striscia la Notizia”, è stato aggredito fisicamente a Milano giovedì 12 febbraio 2026, mentre documentava un servizio sull’abusivismo e l’evasione dei biglietti sulla metropolitana. L’episodio, senza precedenti nella trentaseienne storia del personaggio, ha sollevato un’ondata di sconcerto e preoccupazione per la crescente intolleranza e violenza nei confronti di chi svolge un ruolo di denuncia sociale. Un Servizio di Routine Trasformato in Violenza. L’aggressione è avvenuta mentre il Gabibbo, con la voce di Al Bano e un caratteristico panama, stava raccogliendo testimonianze sull’occupazione abusiva dei posti riservati ai disabili e sull’evasione dei tornelli della metropolitana milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu

