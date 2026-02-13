Il duro discorso di Friedrich Merz a Monaco

Da ilpost.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Friedrich Merz ha parlato a Monaco e ha accusato gli Stati Uniti di aver contribuito a smantellare l’attuale ordine mondiale. La sua critica nasce dalla convinzione che le vecchie alleanze e regole non funzionano più come prima, e ha portato come esempio le recenti tensioni commerciali tra i due paesi.

Con un approccio inedito, il cancelliere tedesco ha criticato gli Stati Uniti e ha detto che il vecchio ordine mondiale «non esiste più» Nel discorso di apertura della Conferenza sulla sicurezza a Monaco, in Germania, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha usato toni molto duri per criticare il presidente statunitense Donald Trump. Merz è il leader di un partito di centrodestra, e fino a pochi mesi fa si era mostrato vicino e conciliante con Trump: anche per questo le sue dichiarazioni stanno facendo scalpore. Merz ha detto che «l’ordine internazionale basato su diritti e regole è attualmente in fase di distruzione». 🔗 Leggi su Ilpost.it

Volodymyr Zelensky incontra a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz – Il video

Il 8 dicembre 2025, a Londra, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato importanti leader internazionali: il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Volodymyr Zelensky incontra a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Londra i leader di Regno Unito, Francia e Germania, tra cui Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz, rafforzando la cooperazione internazionale a supporto dell'Ucraina in un momento cruciale.

