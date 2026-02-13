Il Duomo di Arezzo si illumina di fiori e candele in omaggio a Monsignor Fontana, il vescovo del dialogo, scomparso ieri dopo aver dedicato la sua vita alla promozione della pace tra le diverse comunità della città.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Se ne è andato a pochi giorni dalla festa della Madonna del Conforto, adesso Monsignor Fontana riposerà, secondo le sue volontà, nel sepolcreto dei vescovi e dei canonici aretini, proprio nella cappella della Madonna del Conforto. Ieri intanto si sono svolti i funerali del vescovo e merito in una Cattedrale gremita. Tantissimi quelli che hanno voluto tributargli l’ultimo saluto, sia ieri in un Duomo strapieno, che già nei giorni precedenti, quando le spoglie dell’arcivescovo sono state esposte per l’omaggio dei fedeli nella basilica di San Domenico prima e in Cattedrale poi per la veglia di preghiera che ha preceduto il giorno del funerale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Duomo per Fontana, l’omaggio della città al vescovo del dialogo

Riccardo Fontana torna in Duomo per il suo ultimo rientro.

Oggi ad Arezzo si sono svolte le esequie di monsignor Riccardo Fontana.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il Duomo per Fontana. L’omaggio della città al vescovo del dialogo; Fontana del Nettuno illuminata di viola per la Giornata internazionale dell’epilessia; Una vita spesa per la Chiesa. In Duomo il saluto della città a monsignor Riccardo Fontana; Duomo gremito per l’ultimo saluto a monsignor Riccardo Fontana. Bassetti e Betori: Eredità spirituale destinata a durare nel tempo.

Il Duomo per Fontana, l’omaggio della città al vescovo del dialogoGuidò la diocesi 13 anni: ora riposa nel sepolcreto dei vescovi nella cappella della Madonna del Conforto. Autorità e tanta gente comune al funerale ... msn.com

Una vita spesa per la Chiesa. In Duomo il saluto della città a monsignor Riccardo FontanaUna Cattedrale gremita ha assistito oggi, giovedì 12 febbraio, alle esequie dell'arcivescovo emerito della diocesi aretina. Il vescovo Migliavacca: È stato un instancabile lavoratore, con lo sguardo ... arezzonotizie.it

Fontana Monumentale di Orione realizzata da Montorsoli risalente al 1453. Piazza Duomo Messina - Foto di Giuseppe Benedetto - facebook.com facebook