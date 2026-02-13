Il dramma di Rebecca Passler | con la positività ha scoperto il tumore della madre Si è contaminata con un cucchiaio di Nutella

Rebecca Passler ha scoperto di essere risultata positiva a un test antidoping, ma la vera notizia drammatica è arrivata poco dopo: la sua positività ha portato alla scoperta del tumore della madre. La giovane atleta si era contaminata accidentalmente con un cucchiaio di Nutella, un errore che ha avuto conseguenze molto più gravi del previsto. Questa scoperta ha cambiato radicalmente la sua vita e quella della sua famiglia, aggiungendo un peso emotivo ancora più forte alla sua carriera sportiva.

Una tragedia nel dramma. Il giorno in cui Rebecca Passler ha scoperto di essere risultata positiva a un controllo anti – doping, non ha solamente visto sfumare il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Con quella notizia, è venuta a sapere che sua madre, Herlinde Kargruber, ha un tumore: è affetta da carcinoma mammario. La donna aveva preferito non dire nulla alla figlia 24enne, almeno fino al termine dei Giochi. La sospensione per doping però ha cambiato tutto: Passler infatti è risultata positiva al letrozolo, proprio il farmaco alla base della terapia endocrina a cui da giugno 2025 è sottoposta la madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su rebecca passler

Rebecca Passler, biatleta italiana, torna a gareggiare dopo aver scoperto di essere stata contaminata dal letrazolo, sostanza vietata, usando un cucchiaio appartenuto alla madre malata di tumore, che non aveva rivelato la sua malattia per non turbare la figlia.

Ultime notizie su rebecca passler

