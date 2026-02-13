Il dramma degli esuli giuliano-dalmati, raccontato a Spilinga nel Giorno del Ricordo, è stato al centro di una cerimonia intensa che ha coinvolto molte persone del luogo. L’autrice di “La bambina con la valigia” ha condiviso le sue esperienze personali, ricordando il viaggio forzato e l’esilio subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, quando migliaia di italiani furono costretti a lasciare le loro case in Istria e Dalmazia. Tra le testimonianze raccolte, un dettaglio che ha colpito tutti è stata la descrizione delle valigie di cartone, simbolo di un addio

La ricorrenza del “Giorno del Ricordo” è stata contrassegnata dalla storia vissuta dall’autrice de “La bambina con la valigia”. Il libro è stato donato agli allievi della sede scolastica di Spilinga. Tra i rappresentanti istituzionali anche la viceprefetto Maria Luisa Greco Tragiche pagine della storia rimosse o obliate nella memoria del nostro Paese, come quelle delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Nel “Giorno del Ricordo” vengono rievocate grazie alla sua istituzione avvenuta nel 2004 (legge del 30 marzo n. 92). La data è stata scelta perché il 10 febbraio del 1947 è avvenuta la firma dei trattati di Parigi, in cui assegnava alla Iugoslavia (Confederazione delle Repubbliche Socialiste Iugoslave) l’Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia e istituiva il “Territorio libero di Trieste” e le città giuliane comprese nella zona A. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

