Il DJ set di Mace alla Cerimonia delle Olimpiadi

Il DJ Mace ha aperto le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, portando sul palco un mix energico che ha catturato l’attenzione di tutti. La sua esibizione di 50 minuti ha coinvolto il pubblico e ha dato il tono alla cerimonia di apertura, trasformando la sfilata delle nazioni in un momento di festa. Durante il suo set, Mace ha scelto brani che rappresentano la musica italiana moderna, creando un’atmosfera vibrante tra le montagne di Cortina e le luci di Milano.

Il Ritmo delle Olimpiadi: Mace e il Nuovo Sound dell'Italia a Milano 2026. Milano, 13 febbraio 2026 – Il producer italiano Mace ha svelato il DJ set che ha accompagnato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, un'esibizione di 50 minuti che ha trasformato la sfilata delle delegazioni sportive in un momento di energia e celebrazione. La pubblicazione del mix su YouTube, inaspettata ma accolta con entusiasmo, offre ora a un pubblico più ampio la possibilità di rivivere l'atmosfera di un evento che ha visto la musica italiana protagonista. Un Palcoscenico Globale: Mace tra Icone e Dibattiti.