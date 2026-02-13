Il Dio Malinin
Ilia Malinin ha eseguito un backflip sul ghiaccio durante la prova di pattinaggio artistico a Milano-Cortina, diventando il primo atleta a compiere un salto così spettacolare in una gara olimpica invernale. Quel salto, eseguito con precisione e senza errori, ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, distinguendosi come uno dei momenti più memorabili di questa edizione.
Il backflip sul ghiaccio di Ilia Malinin è stato il primo momento puramente iconico delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Non una medaglia, non una storia, non un record; non un incidente, non la caduta di Vonn. Solo un gesto atletico che arriva con la giusta combinazione di spettacolarità e sorpresa per imprimersi in modo indelebile nell’immaginazione collettiva. Soprattutto di chi forse non aveva mai guardato il pattinaggio - magari incrociato in tv, ma senza seguirlo con particolare attenzione - e all’improvviso si è ritrovato a lanciare un grido dal divano verso lo schermo del televisore, con le mani nei capelli. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
