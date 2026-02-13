Ilia Malinin ha eseguito un backflip sul ghiaccio durante la prova di pattinaggio artistico a Milano-Cortina, diventando il primo atleta a compiere un salto così spettacolare in una gara olimpica invernale. Quel salto, eseguito con precisione e senza errori, ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, distinguendosi come uno dei momenti più memorabili di questa edizione.

Il backflip sul ghiaccio di Ilia Malinin è stato il primo momento puramente iconico delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Non una medaglia, non una storia, non un record; non un incidente, non la caduta di Vonn. Solo un gesto atletico che arriva con la giusta combinazione di spettacolarità e sorpresa per imprimersi in modo indelebile nell’immaginazione collettiva. Soprattutto di chi forse non aveva mai guardato il pattinaggio - magari incrociato in tv, ma senza seguirlo con particolare attenzione - e all’improvviso si è ritrovato a lanciare un grido dal divano verso lo schermo del televisore, con le mani nei capelli. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il Dio Malinin

Ilia Malinin, giovane talento del pattinaggio artistico, si distingue per la sua capacità di eseguire quadrupli con precisione e delicatezza.

Ilia Malinin sta facendo parlare di sé in tutto il mondo del pattinaggio.

Ilia Malinin gets Olympic gift from hockey superstar

Argomenti discussi: Ilia Malinin, il dio dei quadrupli, sta facendo ritornare pop il pattinaggio di figura?; Il dio dei quadrupli, Ilia Malinin, conquista Milano-Cortina 2026; Malinin, pattinaggio: il dio dei quadrupli non teme confronti a Milano-Cortina. Sette salti per stupire; Credere in Quad God, il dio dei quadrupli: Ilia Malinin vuole andare oltre i limiti.

Il salto proibito di Ilia Malinin: a 21 anni è il nuovo dio del pattinaggio. Quel messaggio nascosto fra un quadruplo e l’altroTutto tecnica ed emozione, il 'Quad God' ('il dio dei quadrupli') ha assicurato l'oro agli Stati Uniti. La sua voce accompagna la musica: Iniziate da dove nessun sentiero è ancora stato tracciato ... quotidiano.net

Si sveglia a mezzogiorno, il pigiama di Snoopy, i salti quadrupli: Malinin, la star che fa impazzire DjokovicPer lui si è scomodato anche Djokovic. A 21 anni già due ori iridati e uno olimpico nel Team Event che ha trascinato al successo su Giappone e Italia. msn.com

Ilia Malinin, noto come "Dio del Ghiaccio" ha fatto l'impossibile per vincere l'oro alle Olimpiadi Invernali 2026. - facebook.com facebook

Ilia #Malinin, unigenito del Dio Ilya #Rozanov (e figlio adottivo di Shane #Hollander) #heatedrivalry x.com