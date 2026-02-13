Il Csm mette Emiliano nel freezer

Il Csm ha deciso di mettere in stand-by la nomina di Emiliano come consulente giuridico di Antonio Decaro, dopo aver sollevato dubbi sulla validità del suo incarico e aver avviato un'istruttoria, che si concentra sulla compatibilità tra il ruolo e le recenti inchieste giudiziarie in corso.

Il Consiglio superiore non ha ancora dato via libera alla sua nomina a consulente giuridico del governatore Antonio Decaro. In ballo c'è una poltrona da 130.000 euro l'anno. Michele Emiliano s'era apparecchiato un (finale?) di carriera di tutto rispetto. Scaduto da governatore, inviso dal neo presidente della Puglia, Antonio Decaro, l'esponente dem era riuscito a strappare al suo successore il ruolo di «consulente giuridico». Una lauta poltrona dai contorni lavorativi non proprio nitidissimi ma con un'imbottitura da 130.000 euro l'anno. Non male come paracadute per chi sognava di correre per un terzo mandato ma che è stato spodestato proprio dall'erede (politico).