Il cordoglio della Diocesi per la scomparsa della madre di don Nicola Mattia

La Diocesi di Termoli-Larino ha annunciato il cordoglio per la scomparsa di Antonietta Mattia, madre di don Nicola Mattia, avvenuta ieri sera nella sua casa di San Martino in Pensilis, dopo una lunga malattia che aveva indebolito le sue forze negli ultimi mesi.

Il Cordoglio della Diocesi per la Scomparsa di Antonietta Mattia, Madre di Don Nicola Mattia. La Diocesi di Termoli-Larino piange la scomparsa di Antonietta Mattia, madre del parroco di San Martino in Pensilis, don Nicola Mattia. La notizia, giunta nella serata del 12 febbraio 2026, ha suscitato profondo sgomento nella comunità religiosa e civile del Molise, che si stringe attorno al sacerdote e ai suoi familiari in questo momento di dolore. I funerali saranno celebrati sabato 14 febbraio alle ore 10.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Guglionesi. Un Legame Profondo, una Comunità in Lutto.🔗 Leggi su Ameve.eu

In memoria di Nicola Iannotta, assessore provinciale all'Agricoltura e Forestazione, ricordato per il suo impegno nel settore primario e il suo amore per il territorio di Benevento.

