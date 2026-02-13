Il Consiglio della città metropolitana a Scandicci per un omaggio alle campionesse del mondo della Savino Del Bene

Il Consiglio della città metropolitana di Firenze si è riunito oggi a Scandicci per rendere omaggio alle campionesse del mondo della Savino Del Bene Volley, che hanno conquistato il titolo a dicembre a San Paolo del Brasile. La seduta si è svolta nel municipio del paese, dove i rappresentanti hanno invitato le atlete a condividere il loro successo con la comunità locale. Durante l’incontro, è stato presentato un premio simbolico e sono stati condivisi alcuni momenti della loro avventura internazionale.

SCANDICCI – Il Consiglio della città metropolitana di Firenze oggi (13 febbraio) si è riunito al Comune di Scandicci, per celebrare ufficialmente la Savino Del Bene Volley per la vittoria del campionato del mondo per club di pallavolo femminile 2025 svoltosi a dicembre a San Paolo del Brasile. In apertura dei lavori, che hanno visto l’approvazione all’unanimità di tre atti a tema cultura e sport, la sindaca metropolitana Sara Funaro, insieme alla sindaca di Scandicci Claudia Sereni che ricopre anche la carica di consigliera metropolitana con delega alla cultura e al consigliere delegato allo sport Nicola Armentano, hanno accolto la delegazione della squadra, tra cui tre campionesse, l’allenatore Marco Gaspari, la manager Sandra Mauccin i e alcuni rappresentanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Savino Del Bene conquista il vertice internazionale e si prepara a celebrare il traguardo a Scandicci.

Volley, omaggio alle campionesse mondiali a Scandicci. Antropova: Gran soddisfazione

