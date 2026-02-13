GROSSETO, al Polo culturale Le Clarisse, prosegue il corso d’arte

GROSSETO Prosegue al Polo culturale Le Clarisse il corso d’arte "La bellezza non salverà il mondo", ideato dal direttore Mauro Papa. Un percorso di riflessione critica che mette in discussione l’uso inflazionato e spesso ideologico del concetto di bellezza nelle narrazioni culturali contemporanee. L’appuntamento di oggi alle 18 vede l’incontro dal titolo volutamente provocatorio "Tutti troiai! Come l’archeologia ha divorziato dall’arte", con Mariagrazia Celuzza ed Elena Chirico. La lezione propone uno sguardo radicale sul rapporto tra archeologia ed estetica, mostrando come la disciplina archeologica abbia da tempo superato il bello come criterio unico di valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il concetto di bellezza al Polo Le Clarisse

Polo Le Clarisse propone un’analisi critica dell’arte come forma di ribellione e disobbedienza.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il concetto di bellezza al Polo Le Clarisse; La bellezza ha potere terapeutico: è vero, può salvare il mondo; San Valentino 2026: dalla skincare al make-up, le migliori idee regalo beauty; Le beauty news del mese di febbraio 2026.

La bellezza non salverà il mondo: nuovo appuntamento con il corso d’arteAl Polo culturale Le Clarisse di Grosseto nuovo appuntamento con il corso d'arte La bellezza non salverà il mondo ... grossetonotizie.com

La bellezza ha potere terapeutico: è vero, può salvare il mondoIl bello, si sa, è soggettivo. Però esiste una verità oggettiva e oggi anche scientifica: la bellezza cura, ha ... msn.com

Marco Polo Curiosità dal mondo Montecchio Emilia Reggio Emilia. Bryan Todd · Text Me When You're Over It (Instrumental). Bellissima e profumosa idea regalo per questo San Valentino queste bellissime rose oltre ad essere un bel complemento d'arredo s - facebook.com facebook