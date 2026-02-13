Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato il Comitato olimpico di seminare il caos, commentando la decisione di escludere l’atleta di skeleton Vladyslav Heraskevych dalle Olimpiadi invernali, una mossa che Zelensky ritiene motivata da pressioni politiche piuttosto che da ragioni sportive.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha attaccato il Comitato olimpico per la decisione di escludere l’atleta di skeleton Vladyslav Heraskevych dalle Olimpiadi invernali, sottolineando che questo “non ha nulla a che fare con la pace”. L’atleta 27enne, specialista di skeleton e portabandiera della delegazione ucraina alla cerimonia di apertura, è stato squalificato perché il suo casco viola l’articolo 50 della Carta Olimpica, che proibisce qualsiasi forma di “propaganda politica” nei luoghi di gara, nel Villaggio Olimpico o durante le cerimonie di premiazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Massimo Boldi, noto attore e intrattenitore, ha recentemente attirato l’attenzione a causa di una frase offensiva che ha pubblicamente pronunciato.

Heraskevych non potrà partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

