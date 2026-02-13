I tre fratelli di Rimini hanno ottenuto ufficialmente di cambiare il loro cognome, ritenuto troppo imbarazzante, dopo che uno di loro ha deciso di fare il primo passo e gli altri due lo hanno seguito.

È accaduto a Rimini, dove tre fratelli hanno chiesto e ottenuto dalla Prefettura di poter avvalersi della legge che consente il cambio del cognome per motivi validi e meritevoli di tutela, come per esempio quando lo si ritenga ridicolo, vergognoso o legato a situazioni familiari problematiche. Ma qual è il cognome al quale hanno rinunciato? A spiegarlo è stata l'avvocata della famiglia, Cinzia Novelli, che ha precisato che i tre giovani portavano il cognome paterno, Bocchini, e che a chiedere il cambio è stato inizialmente solo uno di loro. «Il cognome era diventato un problema, lo imbarazzava», ha spiegato la legale al Resto del Carlino, «ma c’è voluto più di un anno prima che la Prefettura di Rimini concludesse l’istruttoria e decidesse di accogliere la richiesta del ragazzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il cognome era troppo imbarazzante: tre fratelli di Rimini ottengono di cambiarlo. Il loro avvocato: «Troppe prese in giro, hanno scelto quello della madre»

Tre fratelli di Rimini hanno fatto richiesta e ottenuto dalla Prefettura il cambio del cognome.

Chiamarsi Bocchini era diventato un incubo per Marco, Luca e Matteo, tre fratelli di Rimini che da oggi possono finalmente portare il cognome della madre, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla Prefettura.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il cognome era troppo imbarazzante: tre fratelli di Rimini ottengono di cambiarlo. Il loro avvocato: Troppe prese in giro, hanno scelto quello della madre; Abbandonata dal padre a 12 anni, ragazza cambia cognome con quello della madre: Soffrivo troppo; Nel cartello c’è una zeta di troppo. Subito corretto; Petro Sighel, l'uomo dello short track azzurro: L'oro? Pronto a provarci. Ma i biglietti sono troppo cari.

Tre fratelli ottengono il cambio di cognome: Per loro era imbarazzante, troppe prese in giroTre ragazzi riminesi hanno chiesto e ottenuto dalla Prefettura il cambio di cognome, passando da quello paterno a quello materno ... fanpage.it

Il cognome è imbarazzante, tre figli di una coppia riescono a cambiarlo: Era diventato motivo di vergognaI fratelli chiedono di avere quello della madre e diventano Muratori. La Prefettura accoglie la domanda dopo un’istruttoria durata più di un anno ... ilrestodelcarlino.it

I tre giovani originari di Rimini hanno preso il cognome della madre, in accordo con i genitori - facebook.com facebook