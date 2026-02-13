Il cielo di Jupiter influisce su tutti i segni zodiacali, ma è l’Ariete a sentire più forte il bisogno di rallentare venerdì 13 febbraio, giorno in cui l’oroscopo consiglia di tornare alle radici per trovare equilibrio.

Il Cielo di Jupiter, l'oroscopo di venerdì 13 febbraio per tutti i segni. Ariete Venerdì 13 vi invita a rallentare e a tornare alle radici. In una giornata tradizionalmente considerata “particolare”, il vero antidoto alle inquietudini è il calore degli affetti più autentici. La famiglia diventa rifugio e forza, un punto fermo capace di restituirvi equilibrio emotivo. Dedicate tempo ai legami più stretti, anche attraverso piccoli gesti che parlano più delle parole. In ambito professionale, il cielo suggerisce prudenza: non è il momento di forzare situazioni, ma di consolidare ciò che avete già costruito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Cielo di Jupiter, l'oroscopo per tutti i segni zodiacali

