Il ciclone di San Valentino devasta Bovo Marina danni a stabilimenti e pineta | l' appello del sindaco

Mareggiate e vento minacciano strutture balneari, distruggono alberi e cancellano la spiaggia verso Eraclea Minoa. Cirillo chiede un intervento urgente alla Regione Il ciclone di San Valentino ha colpito duramente la costa di Bovo Marina, nel territorio di Montallegro, provocando danni ingenti e facendo scattare l’allarme erosione costiera. Le violente mareggiate e le raffiche di vento hanno messo in ginocchio gli stabilimenti balneari della zona, evidenziando la fragilità di un litorale già da tempo minacciato dal mare. Due stabilimenti balneari sono stati particolarmente danneggiati: le onde hanno distrutto scale di accesso, passerelle e verande, mentre in altri lidi il vento ha danneggiato tetti e compromesso strutture e impianti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Le recenti mareggiate causate dal passaggio del ciclone Harry hanno intensificato l’erosione delle spiagge di Eraclea e Bovo Marina.

