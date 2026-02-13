Il ciclo della sostenibilità: crediti per supportare la tutela della montagna. La Guardia di Finanza di Trento ha sequestrato ieri oltre 10 milioni di euro di crediti verdi falsificati, destinati a finanziare progetti di tutela ambientale nelle Alpi, evidenziando come il mercato dei crediti possa essere usato anche per frodi.

La tutela dell’ambiente e del territorio montano non è più solo una questione etica, ma può diventare una risorsa concreta per le comunità locali. È questo il principio alla base dei crediti di sostenibilità dell’ Appennino tosco-emiliano, di cui fanno parte anche alcuni comuni della Lunigiana, uno strumento innovativo che punta a riconoscere un valore economico a chi si prende cura dei boschi, dei pascoli e del paesaggio montano. Un progetto che oggi coinvolge anche la Lunigiana, con la partecipazione di Comuni, beni sociali, usi civici e importanti aree forestali. I crediti di sostenibilità nascono dall’idea che il territorio appenninico svolga una funzione fondamentale per l’intera collettività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il sindaco Luciano Meoni e Marco Ermini, presidente dell’Unione dei Comuni montani del Pratomagno, hanno firmato un accordo per un nuovo progetto di tutela della montagna cortonese.

