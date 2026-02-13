Federica, 23 anni, si trova ancora in ospedale a Milano, dove il chirurgo che l’ha operata definisce l’intervento come “inimmaginabile e sofferenza ancora”, sottolineando che la sua ripresa è il risultato di un lavoro chirurgico, atletico e umano straordinario. La ragazza è stata vittima di un incidente durante una competizione di mountain bike e, prima di arrivare a questa fase, ha affrontato un intervento complesso che ha coinvolto tibia e perone fratturati, un crociato lesionato, oltre a una placca e sette-otto viti per tenere insieme l’impossibile.

Non è un miracolo. È un capolavoro chirurgico, atletico, umano. La medaglia d'oro di Federica nasce molto prima del cancelletto di partenza: comincia su un lettino operatorio, tra tibia e perone fratturati, un crociato lesionato, una placca e sette-otto viti a tenere insieme l'impossibile. "Miracolo è una parola che non mi piace", taglia corto Andrea Panzeri, presidente della Commissione medica Fisi, il chirurgo che l'ha operata ad aprile dopo la rovinosa caduta. "È il risultato di un grande lavoro e di una grande atleta". Due interventi Milano e Torino mesi compressi in un cronometro che non concedeva sconti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il chirurgo che l'ha operata: "Inimmaginabile E soffre ancora"

Federica Brignone ha ancora problemi alla gamba sinistra, dove un tempo aveva una placca e diverse viti.

