Il cestino è sempre stracolmo ma c’è chi se la prende con i cani | polemica social

A Mariano Comense, un cestino stradale sempre pieno scatena subito la polemica sui social, con alcuni utenti che accusano i cani di sporcare le vie del paese.

Tra sacchi di rifiuti domestici infilati nei cestini pubblici e accuse ai proprietari di cani, sui social esplode lo scontro sul decoro urbano e sul rispetto delle regole a Mariano Comense A Mariano Comense basta un cestino stradale stracolmo per far scattare il riflesso automatico: è colpa dei cani. O meglio, dei loro proprietari. Peccato che guardando bene quella foto – e leggendo i commenti – la storia sia un’altra. Il post pubblicato sulla pagina Sei di Mariano Comense se mostra un cestino trasformato in una mini-discarica. Non sacchettini “da passeggiata”, ma buste piene, sacchi, rifiuti domestici.🔗 Leggi su Quicomo.it

