Il cast di Sanremo è stato ricevuto da Mattarella al Quirinale

Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, il cast della kermesse – conduttori e cantanti in gara – è stato ricevuto al Quirinale da un presidente della Repubblica. È successo oggi, venerdì 13 febbraio. Quasi tutti in completi e cappotti scuri per la grande occasione dell’incontro con Sergio Mattarella. Ma le “deroghe” ci sono state, eccome: J-Ax si è presentato con il cappello da cowboy e i pantaloni con le frange, le Bambole di Pezza in shorts e anfibi, Dargen D’Amico con occhiali fuxia e Ditonellapiaga con la minigonna blu. La coconduttrice Laura Pausini ha scelto un look total white, così come Elettra Lamborghini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

I cantanti di Sanremo al QuirinaleÈ il grande giorno del cast di Sanremo al Quirinale, dove per la prima volta nella storia del festival viene ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. ansa.it

Sanremo 2026, Carlo Conti e il cast al Quirinale da Mattarella. Laura Pausini: «Emozionata? Molto»Carlo Conti e il cast del Festival di Sanremo 2026 sono al Quirinale a Roma per essere ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ... msn.com

