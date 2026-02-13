Mark Fischbach, noto come Markiplier, ha sorpreso Hollywood con il suo primo film horror-scifi, che ha incassato oltre dieci volte la cifra investita, sfidando le regole tradizionali dell’industria cinematografica americana.

da Los Angeles Può uno youtuber fare un film ovvero scriverlo, dirigerlo, interpretarlo e infine montarlo e con questo sbancare il botteghino a Hollywood decuplicando la cifra spesa per produrlo? Il fenomeno di cui stiamo parlando si chiama Mark Fischbach, in arte Markiplier, uno dei più famosi influencer del mondo dei videogiochi, ed oggi ai vertici del box office cinematografico americano con un horrorscifi già etichettato come una vera e propria anomalia per quello che, da cent'anni a questa parte, è un settore produttivo poco incline al cambiamento, mastodontico e dominato da grandi case di produzione, in una parola, Hollywood. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il caso del film horror che ha scardinato le regole di Hollywood

CARNE è un film che esplora il tema della maternità, affrontandolo con delicatezza e profondità.

