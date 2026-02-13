EMPOLI, il Carnevale in musica con Molinelli: il musicista, noto per il suo stile eclettico, salirà sul palco del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni per un concerto che promette di sorprendere il pubblico con reinterpretazioni innovative dei brani tradizionali carnevaleschi.

EMPOLI Sarà un concerto fuori dagli schemi a caratterizzare il quarto appuntamento della stagione del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Domani alle 21 al Palazzo delle Esposizioni arriva infatti l’ Orchestra della Toscana con " Carnival Reloaded - L’arte del travestimento in musica ". Una serata in cui la grande tradizione colta si reinventa attraverso ritmo, colore ed energia, in un continuo gioco di contaminazioni musicali, dal tango alla lirica, dal samba al jazz, dal classico al pop. Sul podio salirà l’eclettico Roberto Molinelli (nella foto), compositore, direttore e arrangiatore tra i più versatili della scena italiana, che guiderà il pubblico alla scoperta di come Paganini e Vivaldi possano sorprendentemente intrecciarsi a Verdi, a Bernstein, alle sonorità pop, fino alle scritture dello stesso Molinelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Carnevale in musica con Molinelli

Il Carnevale di Carovigno si prepara a esplodere di colori e allegria.

La città di Fondi si prepara a vivere due giornate di festa con il “Carnevale in Piazza”.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Carnevale in città: Bolzano si accende di colori e musica; Musica in centro storico per il Carnevale a Vicenza; Carnevale di Venezia 2026. La musica accende la città: tre eventi tra voci, parate e spettacolo; Carnevale è… Mirano 2026: colori, musica e tradizione per tutta la comunità.

Carnevale in piazza tra maschere, artisti e coriandoliCoriandoli nell’aria, costumi che sfilano come piccole opere d’arte, la piazza che si accende di musica e applausi: a ... ilrestodelcarlino.it

Maschere e musica per il Carnevale 2026 a Floridia: il programma della festa da venerdì 13 a martedì 17 febbraioIl sipario si aprirà ufficialmente venerdì – visto il rinvio, per le condizioni meteo avverse, del tradizionale Giovedì Grasso - con la sfilata (alle 15) dei bambini delle scuole dell’infanzia e degli ... siracusanews.it

CARNEVALE 2026 OCCHIO AL PROGRAMMA!!! Sarà un weekend lungo ricco di appuntamenti per festeggiare insieme tra tradizione, musica e divertimento! VENERDI 13 FEBBRAIO Ore 21.00 – Presso la Sala del Consiglio del Comune di Candiolo In - facebook.com facebook