Il Carnevale della Romagna scalda i motori | svelati in anteprima i grandi carri in movimento

Domenica alle 15.30, presso il Teatro Comunale di Gambettola, si terrà la presentazione ufficiale del logo, del manifesto e dei bozzetti dei grandi carri in movimento della 140esima edizione del Carnevale della Romagna, insieme alle iniziative in programma in vista della storica manifestazione.

Nei prossimi giorni la presentazione ufficiale del logo, del manifesto e dei bozzetti dei grandi carri in movimento della 140esima edizione del Carnevale Domenica alle 15.30, presso il Teatro Comunale di Gambettola, si terrà la presentazione ufficiale del logo, del manifesto e dei bozzetti dei grandi carri in movimento della 140esima edizione del Carnevale della Romagna, insieme alle iniziative in programma in vista della storica manifestazione che si svolgerà a Gambettola nelle giornate del 6, 11 e 19 aprile 2026. Interverranno il sindaco di Gambettola Eugenio Battistini, il presidente di Gambettola Eventi Davide Ricci, la consigliera della Regione Emilia-Romagna Francesca Lucchi e la vice sindaco e assessora alla Cultura del Comune di Gambettola Serena Zavalloni.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il Carnevale di piazza a Copparo sta per partire.

Carnevale in Romagna. Dai grandi carri di Santarcangelo e Gambettola alle feste di piazza, un Carnevale diffuso nel territorioIn Romagna il Carnevale attraversa borghi, piazze e città con sfilate, carri allegorici, feste di piazza ed eventi pensati per tutte le età. Già da ... ravennanotizie.it

Doppio evento per il Carnevale CivitelleseDomenica 65ª edizione della storica festa, poi lunedì prestigiosa trasferta a Venezia a rappresentare l’Emilia Romagna in piazza San Marco ... msn.com

Domenica 15 febbraio, Civitella di Romagna torna a proporre uno dei suoi appuntamenti più amati: il tradizionale Carnevale Civitellese, quest'anno alla sua 65esima edizione - facebook.com facebook

Maschere, carri allegorici e tradizioni senza tempo: il #Carnevale in Emilia-Romagna è un’esplosione di colori e allegria! Scoprilo con noi visiter.it/ycji | #inEmiliaRomagna x.com