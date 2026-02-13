Luigi Gaddini, il campione di “Lascia o Raddoppia?”, compra un cappotto nuovo al negozio CBM di piazza San Michele a Lucca, per celebrare i settant’anni dalla storica foto del 1956 scattata nel medesimo negozio.

Sono trascorsi esattamente settant’anni da allora. La foto qui sopra (Archivio Foto Alcide) fu scattata infatti nel 1956 e mostra Luigi Gaddini che acquista un bel cappotto nuovo al negozio CBM di piazza San Michele a Lucca. Nell’immagine si notano anche uno dei titolari del negozio, Giulio Melecchi, con il giovane commesso Ezio Pesi: oggi hanno seguito le orme familiari nel commercio rispettivamente Vittorio Melecchi e Marco e Cinzia Pesi. Ma chi era Luigi Gaddini? Un simpatico contadino lucchese di Massa Macinaia che nel 1956 divenne addirittura campione italiano del celebre programma “Lascia o Raddoppia?” condotto da Mike Bongiorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il campione di “Lascia o Raddoppia?“ compra... un cappotto nuovo al “CBM“

Approfondimenti su lascia campione

La Città della Salute di Sesto San Giovanni si prepara a ripartire con nuovi interventi.

Con l’arrivo dei mesi più freddi, il cappotto diventa il protagonista del nostro guardaroba.

Ultime notizie su lascia campione

Argomenti discussi: Valeria Leone lascia il Cda del Casinò di Campione d’Italia; Grazie Laura!: Paris lascia la Nazionale ed entra nella Leggenda della FGI; Il campione di ciclismo che aiutava a fuggire oltre il Muro di Berlino; Alpine lascia il FIA WEC al termine del 2026.

Andrea Lorini trovato morto nel letto: il campione di bodybuilding ha avuto un malore improvviso. Lascia due figliLa comunità di Chiari, nel bresciano, è sotto choc per l'improvvisa scomparsa di Andrea Lorini. L'uomo, 48 anni e padre di due figli, è stato trovato senza vita ieri mattina - martedì 20 gennaio - ... corriereadriatico.it

Pedro lascia il campo in lacrime direzione ospedale per accertamenti. Forza campione ti siamo vicini! - facebook.com facebook