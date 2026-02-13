Il campione di Lascia o Raddoppia? compra un cappotto nuovo al CBM
Luigi Gaddini, il campione di “Lascia o Raddoppia?”, compra un cappotto nuovo al negozio CBM di piazza San Michele a Lucca, per celebrare i settant’anni dalla storica foto del 1956 scattata nel medesimo negozio.
Sono trascorsi esattamente settant’anni da allora. La foto qui sopra (Archivio Foto Alcide) fu scattata infatti nel 1956 e mostra Luigi Gaddini che acquista un bel cappotto nuovo al negozio CBM di piazza San Michele a Lucca. Nell’immagine si notano anche uno dei titolari del negozio, Giulio Melecchi, con il giovane commesso Ezio Pesi: oggi hanno seguito le orme familiari nel commercio rispettivamente Vittorio Melecchi e Marco e Cinzia Pesi. Ma chi era Luigi Gaddini? Un simpatico contadino lucchese di Massa Macinaia che nel 1956 divenne addirittura campione italiano del celebre programma “Lascia o Raddoppia?” condotto da Mike Bongiorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
