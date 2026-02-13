Il BNP vince le prime elezioni in Bangladesh dopo la rivolta della Generazione Z

Il Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP) di Tarique Rahman ha ottenuto una vittoria netta nelle prime elezioni legislative organizzate dopo la destituzione della prima ministra Sheikh Hasina, avvenuta nell’estate del 2024, a seguito delle grandi proteste della Generazione Z che hanno coinvolto migliaia di studenti universitari. Tra i seggi scrutinati, il BNP ha conquistato circa il 55% dei voti, segnando un cambio di passo dopo mesi di tensioni e manifestazioni di piazza. La vittoria del partito si lega direttamente alla mobilitazione dei giovani, che hanno chiesto riforme e un governo più rappresentativo.

Il Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP) di Tarique Rahman ha vinto le prime elezioni legislative che si sono svolte dopo la destituzione della prima ministra Sheikh Hasina avvenuta nell’estate del 2024 a causa delle enormi proteste antigovernative guidate da studentesse e studenti universitari. Le elezioni parlamentari tenutesi giovedì sono state le prime in Bangladesh dopo la rivolta del 2024 guidata dalla Generazione Z che ha rovesciato la premier di lunga data Sheikh Hasina. Un risultato chiaro era stato considerato cruciale per la stabilità del paese a maggioranza musulmana di 175 milioni di abitanti, dopo mesi di mortali disordini anti-Hasina che avevano sconvolto la vita quotidiana e colpito importanti settori industriali, tra cui il settore dell’abbigliamento nel secondo maggiore esportatore di indumenti al mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il BNP vince le prime elezioni in Bangladesh, dopo la rivolta della Generazione Z C’è aria di festa in Bangladesh: oggi le prime elezioni libere Questa mattina a Chittagong, in Bangladesh, si sono svolte le prime elezioni libere. Scontri in Bangladesh dopo la morte di uno dei leader della rivolta studentesca Le tensioni esplodono a Dhaka dopo la scomparsa di un prominente leader della rivolta studentesca del 2024, avvenuta in un ospedale di Singapore. Contenuti correlati Argomenti discussi: Bangladesh, trionfo elettorale dei nazionalisti del Bnp; Il Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP) vince le elezioni parlamentari; Il Partito Nazionalista del Bangladesh vince le storiche elezioni parlamentari; Vittoria schiacciante per il partito di opposizione alle elezioni in Bangladesh. Il BNP vince le prime elezioni in Bangladesh, dopo la rivolta della Generazione ZIl Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP) di Tarique Rahman ha vinto le prime elezioni ... msn.com Bangladesh, trionfo elettorale dei nazionalisti del BnpJamaat-e-Islami riconosce il risultato: il leader Shafiqur Rahman ha annunciato che il partito farà un’«opposizione costruttiva» ... ilsole24ore.com Bangladesh, il partito nazionalista vince le prime elezioni libere dopo 15 anni ilsole24ore.com/art/bangladesh… x.com Rispetto all'anno precedente, ci sono 186 persone in più. Più della metà sono donne, tra gli stranieri vince il Bangladesh - facebook.com facebook