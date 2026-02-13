Il 4 a 0 rimediato ieri contro l’Atletico certifica la preoccupante fragilità difensiva del Barcellona As

Il Barcellona ha subito un pesante 4-0 dall’Atletico Madrid ieri sera, nel match di campionato che ha evidenziato ancora una volta le difficoltà della sua difesa. La squadra catalana, già spesso criticata per le lacune in fase difensiva, ha mostrato ancora più chiaramente le proprie vulnerabilità contro un avversario che ha approfittato di errori e disattenzioni. La sconfitta, arrivata in modo netto e senza appello, mette in luce i problemi che il tecnico Xavi deve affrontare per cercare di risollevare le sorti della squadra.

Il 4 a 0 rimediato ieri contro l’Atletico certifica la preoccupante fragilità difensiva del Barcellona. Non che ci fosse bisogno di ulteriori conferme. Il punto di Diario As. La difesa del Barcellona è un colabrodo: i dettagli. Si legge su As: Il Barcellona di Hansi Flick si è spento in attacco e ha nuovamente dimostrato una fragilità difensiva più che preoccupante. Ieri nemmeno i centrocampisti si sono salvati, chiaramente superati, così come gli attaccanti. Nonostante abbiano calciato 14 volte, le occasioni limpide al Metropolitano sono state solo due. Un disastro in attacco e un disastro in difesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il 4 a 0 rimediato ieri contro l’Atletico certifica la preoccupante fragilità difensiva del Barcellona (As) Approfondimenti su atletico rimediato Persino a Yamal tocca la fase difensiva: contro l’Atletico è stato il giocatore con più recuperi palla (ben 9) Barcellona-Atletico: sarà attacco contro difesa. La vetta passa dal Camp Nou Ultime notizie su atletico rimediato Argomenti discussi: Atletico Madrid show, 4-0 al Barcellona: in gol anche Lookman; Barcellona distrutto dall'Atletico 4-0! Segna anche Lookman: servirà una pazza Remuntada; Poker Atletico, Barça ko 4-0: in gol anche Lookman; Serie C Girone A - Triestina travolta: 4-0 a Renate. Industria e sostenibilità, quanto il 4.0 impatta sull’economia circolarePer recuperare posizioni di competitività ed essere più flessibili visto l’effetto della pandemia in corso, le aziende sono oggi impegnate principalmente su due fronti: la trasformazione digitale con ... agendadigitale.eu Bonus beni strumentali 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta nel settore sanitarioIl Piano di Transizione 4.0 2023 ha confermato il modello di agevolazione fiscale per i beni innovativi interconnessi con lo scopo di accompagnare le imprese italiane nel processo di evoluzione ... agendadigitale.eu Per Charles De Ketelaere si prospetta un lungo stop dopo l’infortunio al menisco destro rimediato nel riscaldamento di Atalanta-Cremonese: https://fanpa.ge/6QWkK - facebook.com facebook