Il report pubblicato oggi rivela che il 25% degli adolescenti italiani ha subito atteggiamenti violenti nelle proprie relazioni, con molti di loro che hanno anche sperimentato comportamenti di controllo da parte del partner. La ricerca, condotta su un campione di giovani tra i 14 e i 19 anni, evidenzia come queste situazioni siano spesso sottovalutate o nascoste, e che le cause principali sono legate alla pressione sociale e alla difficoltà di riconoscere i segnali di una relazione tossica. Tra i dettagli più inquietanti, spicca il fatto che molti ragazzi non si rivolgono a nessuno per chiedere aiuto, pensando che tutto sia normale. La Gener

La Generazione Z viene spesso descritta come una generazione attenta al benessere, alla tolleranza e al rispetto reciproco. Tuttavia, ricerche sociali e casi di cronaca mostrano una realtà più complessa e contraddittoria. Alla vigilia di San Valentino, Save the Children pubblica il rapporto “ Stavo solo scherzando. Nuove evidenze sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti ”, realizzato con Ipsos Doxa su un campione di mille ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni. Il quadro che emerge è quello di relazioni segnate da comportamenti aggressivi, controllo e violenza, spesso normalizzati nella quotidianità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il 25% degli adolescenti italiani ha subito atteggiamenti violenti nella relazione, diffusi anche i comportamenti di controllo: il report

Approfondimenti su adolescenti italiani

Un adolescente su quattro è vittima di atteggiamenti violenti nelle relazioni sentimentali, secondo l’ultimo rapporto di un centro di ricerca giovanile.

Tra gli adolescenti, uno su 4 ha subito violenza in una relazione, secondo un’indagine che evidenzia come comportamenti aggressivi e atteggiamenti di controllo siano ormai considerati “normali” tra i giovani.

Ultime notizie su adolescenti italiani

Argomenti discussi: In Salute. Nasce la prima strategia UE per la salute cardiovascolare; Cyberbullismo, casi aumentano del 25%. L'UE: Alfabetizzare studenti, docenti e famiglie. Segnalare e supportare. Tutto il piano d'azione; Giovani viterbesi in difficoltà: uno su quattro alle medie si autolesiona, il 22% delle superiori si ubriaca ogni mese; Chatbot e adolescenti, uno su tre li usa. Sinpia: La sicurezza digitale è una sfida clinica.

Il 41,8% degli adolescenti usa l'IA per cercare confortoÈ sempre disponibile, li capisce e li tratta bene e non li giudica. Sarebbero questi i motivi per cui gli adolescenti italiani quando sono in crisi, perchè sono tristi, si sentono soli o sono ansiosi, ... ansa.it

Il 41,8% degli adolescenti in difficoltà ha chiesto aiuto all’AIIl 41,8% degli adolescenti italiani si è rivolto aIl’Intelligenza Artificiale per chiedere aiuto quando era triste, solo o ansioso. Più del 42% per chiedere consigli su scelte importanti da fare. ilsole24ore.com

I giovani italiani sono poco autonomi: è la fotografia che scattano i dati Ocse, secondo i quali nel nostro paese 8 giovani su 10 under 30 vivono ancora con mamma e papà. Le cause Affitti inaccessibili, salari bassi e un mercato immobiliare complesso... - facebook.com facebook